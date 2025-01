Pogledajte fotografije s premijere filma u Beogradu

Radnja ovog horora odvija se u zabačenom selu Činiglavci nadomak Pirota, gde je i sniman film, i zasnovana je na istinitoj priči o sukobu dvojice braće. Kada nakon očeve smrti nasledi kuću u Srbiji, Pol se vraća iz Engleske u rodno selo, u staru porodičnu kuću od blata, i otkriva mračnu tajnu povezanu sa starim slovenskim paganskim kultom - tajnu koja ga vodi do dugo skrivane istine o sopstvenoj prošlosti. Otkrivši veze svoje porodice sa slovenskom mitologijom i paktom s bogom Velesom, on kreće na putovanje kroz mračnu prošlost.



- Nadam se da će se ljudima dopasti naš film. Upoznao sam Nika, reditelja, dok sam pre otprilike četiri godine snimao ovde jednu američku TV seriju. On je tada radio kao kamerman i tu smo razvili prijateljstvo. Ispričao mi je ideju za svoj film i pitao me da li bih igrao u njemu. Naravno da sam pristao. Rekao sam da ću biti tu za sve što treba. Oduševila me je ova fantastična priča. Moj lik prolazi put od nule do desetke u toku dva sata. Bila je to veoma teška uloga, u koju sam morao duboko da zaronim. Morao sam proći kroz vrlo mračna mesta, ali mislim da smo napravili sjajan posao - priznao je Endru.