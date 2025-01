- Nisam o tome razmišljao, a sad kad me pitate, shvatam da mi je i te kako značilo. Ulogu sam dobio na kastingu tek posle prve godine studija i stvarno sam zahvalan na ukazanom poverenju. Stekao sam divne prijatelje i kolege i znatno proširio svoje iskustvo. Pored toga, sretao sam mnogo gledalaca, pre svega gledateljki, koje su sa oduševljenjem govorile o seriji, kao i o romanu. To su neke divne situacija na koje do tada nisam bio navikao. I da, zadovoljan sam. Najviše sam brinuo zbog baletskih scena, ali koreograf Aleksandar Ilić i asistentkinja Milica Bezmarević su od mene izvukli ono što mi je bilo potpuno nepoznato i neistraženo.