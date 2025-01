O prijateljstvu

- Ja sam Đošu venčao i krstio njegovu decu Nataliju i Olgu . Nije me slušao, a blagovremeno sam apelovao da se mane alkohola i estrade . Sećam se da kada smo počeli da se bavimo ovim poslom, on je imao 99, a kada je umro 160 kilograma. Taj podatak govori kojim načinom života je živeo... - rekao je Smiljković.

Kako su nastali Tika i Đoša?

I posle "Porodičnog blaga" ostao je Tika Špic

- Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. Ljudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: "Ma, odakle se mi znamo?", a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju… - rekao je jednom prilikom kroz smeh Predrag Smiljković.