Kurir je uspeo da pronađe u Austriji dečaka Halila iz kultnog filma "Lepa sela lepo gore", koga je tumačio Miloš Ðuričić iz Višegrada . On je napustio svoj rodni grad u potrazi za boljim životom, a svoj dom svio je u Beču.

- Imao sam veliku želju da postanem glumac. Nažalost, sudbina me je naterala da dođem u Austriju. Moji roditelji su se rastali kad sam imao tri godine. Majka je otišla za Austriju, a ja sam ostao s tatom u Višegradu. Nakon snimanja filma moj otac je umro. Nisam imao kod koga da budem. Majka me je odvela i to je bio kraj jedne možda sjajne karijere - ispričao je Miloš svojevremeno za Kurir.