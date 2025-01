- Na prvoj godini fakulteta nam je profesorka rekla da ćemo na kraju četvrte godine raditi monodrame kao diplomski rad. Sećam se da sam drhtao od straha misleći - šta da radim sat vremena na sceni sam?!, a onda sam došao kući i krenuo da tražim monodrame i prva na koju sam naišao i koju sam pročitao bila je monodrama "Led". I nakon prvog čitanja sam znao da ću nju raditi na kraju osnovnih studija glume i tako je i bilo. Tekst me je osvojio samom pričom i dubokom porukom koju nosi kompletno delo, ali i svaka napisana, odnosno izgovorena reč u monodrami, priča o snovima, žrtvi, prolaznosti, ljubavi, blagodeti, ali i surovosti prirode, priča o tome kako i zašto propada selo. A pošto sam se ja vratio životu na selu, ova priča me sada još više inspiriše.



- Radoš mi je pomogao već na prvom sastanku kad mi je dao autorska prava i kada mi je dozvolio da igram monodramu kao diplomsku na osnovnim studijama glume, samim razgovorom o delu, o glavnom liku Milivoju i svim ostalim likovima, a to meni kao glumcu mnogo znači jer nema ništa dragocenije nego imati tu čast i mogućnost da čujete od samog autora, što bi se reklo iz prve ruke, sve o delu i likovima. Zamislite da je Šekspir živ i da može da nam ispriča sve o Hamletu. A ja sam imao tu sreću da mi je gospodin Radoš pomogao još u prvom razgovoru, a i kasnije kad mi je dao autorska prava da igram ovo delo nakon diplomiranja. To znači da ima poverenja u mene i to meni kao glumcu znači više nego išta. Znam da ću to poverenje opravdati.