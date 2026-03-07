Slušaj vest

Glumica Nataša Tapušković dobro je poznato lice sa naše scene. Na malim ekranima se prvi put pojavila 1997. godine u ulozi Evice u televizijskom filmu "Pokondirena tikva".

Naredne godine je snimila film "Lajanje na zvezde", gde je tumačila lik Danice, koji joj je doneo veliku popularnost. Usledili su filmovi i serije "Poleće u Limasolu", "Život je čudo", "Pozorište u kući", "Poslednja audijencija", "Folk", "Spomenik Majklu Džeksonu".

Nataša Tapušković i Dragan Mićanović u filmu Lajanje na zvezde Foto: Printscreen

Iako se o njenom privatnom životu ne zna mnogo, svojevremeno je u intervjuu za "Puls" otkrila da se kao mala suočvala se sa velikim problemima. Kao i mnoga deca razvedenih roditelja, imala je tužne momente koje je sama proživljavala.

"Roditelji su mi se razveli i od moje sedme godine otac je živeo u Beogradu. Nisu se razveli pod teškim okolnostima, nije bilo svađe, mogla sam to i da razumem, ali emotivno nisam mogla da prihvatim taj gubitak. Često sam bila usamljena i čekala sam s ključem oko vrata drugarice da izađu na ulicu da se igramo.

Imala sam spektar svojih delatnosti kojima sam prekraćivala vreme. U ćevabdžinici, nadomak kuće, često sam pomagala momcima i s njima pravila ćevape, dovodila kući malu decu iz obližnjeg parka da ih pripazim. Mama mi nije određivala vreme kada ću da se igram, ili učim, imala sam slobodu.

Patila sam zbog razvoda roditelja, ali moj problem je bio druge prirode. Otac je dolazio svakog vikenda da me poseti. Petak sam jedva čekala, a nedelju, kada bi se vraćao, mrzela sam sve do skoro, dok nisam dobila svoju decu. Tada sam zacelila te rane," iskrena je bila Nataša.

Pored velikog uspeha koji je ostvarila u glumi, Nataša je u jednom trenutku donela odluku da se više ne bavi glumom. U jeku popularnosti talentovana glumica je nestala sa scene, a kako je otkrila otišla je u Italiju, gde je radila kao bebisiterka.

Nataša Tapušković i Tanja Bošković u seriji Pozorište u kući Foto: Printscreen/RTS

"Nisam više bila sigurna da li ću se baviti ovim poslom. Za mesec i po dana savladala sam jezik i zaposlila se kao bebisiterka u Bolonji. Nisam bila opterećena time šta sam ovde bila. Dobro sam zarađivala, putovala.

Posle godinu dana osetila sam da mi nedostaje moja zemlja, ljudi koje volim i vratila sam se. Ni sada mi ne bi bilo teško da radim bilo šta da preživim. Ne bojim se ako glume nema, mogu da se snađem i da izdržim i kad nemam dovoljno novca," priznaje Nataša.

Njeno srce je u legendarnom filmu "Lajanje na zvezde" ukrao Filozof Mihajlo, a u privatnom životu je ljubav svog života, teniskog trenera Vuka Tapuškovića, upoznala sa 27 godina.

"Imala sam 27 godina i nisam bila ni u kakvoj žurbi da sretnem "gospodina pravog", a naravno da mi je bilo veoma neprijatno što me upoznaju s nekim dečkom na taj način. Vukova kuma, koja je bila ubeđena da smo jedno za drugo, organizovala je susret u "Stupici", posle predstave "Supermarket", u kojoj sam igrala.

Foto: ATA images

Pružio mi je ruku, nisam čula kako se zove, samo sam pomislila: "Aha, ovo je moj muž". Moji odabiri do tada su bili sasvim suprotni. On je bio toliko različit od svih da sam pomislila: "Sigurno je to taj". Svideo mi se zbog energije, blagosti, topline, plemenitosti, kvaliteta uz koje sam mogla da dođem do još bolje sebe," ispričala je ranije Nataša.

Kako je otkrila, ljubav između njih dvoje se rodila na prvi pogled, a verili su se nakon mesec dana.

"Živeo je u Americi i tada je došao na deset dana. Posle dva-tri dana oboma nam je bilo jasno da smo jedno drugom predodređeni. Mesec dana kasnije smo se verili. Sačekali smo da završim film "Život je čudo" i venčali se posle godinu dana," kazala je ona svojevremeno.

Nataša sa suprugom Vukom Tapuškovićem Foto: Dragan Kadić

Glumica se nije dvoumila oko promene prezimena na venčanju. Odrekla se svog devojačkog Šolak, jer kako kaže, želela je da se njena deca osećaju kao deo celovite porodice.

"Prezime Tapušković uzela sam da bih svojoj deci u doživljaju porodice omogućila celovitost. Kao dete doživljavala sam mučne scene u školi kada me pitaju za ime i prezime oca i majke, a moram da izgovorim dva različita. Smetalo mi je što moja porodica nije jedno, kao da smo bili rasparčani.

Nataša Tapušković u seriji Pozorište u kući Foto: Printscreen/RTS

Ne smatram da je razvod strašan, niti imam strah od sopstvenog, iako ne bih volela da se to ikada desi, ali mi je najvažnije da moja deca sve vreme gledaju naš zdrav odnos i da što pre nauče da budu u dosluhu sa svojom intuicijom. Tako je normalno da se sad kad imam svoju porodicu, trudim da ne ponavljam neke pogrešne obrasce," iskrena je bila dramska umetnica jednom prilikom.

