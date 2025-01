- Imam dovoljno godina da sam dosta sam toga prošao, pročitao i video. Bavio sam se sportom profesionalno, obišao svet, upoznao kulture i 95 odsto dolazi od tog nekog životnog interesovanja. Uvek je to pop i kultura, filmovi, muzika. To je tako. Tendencija kviza "Slagalica" je da pokriva što šire narodne mase vole. E sad, da se nešto pripremam, ne pripremam se. Jednostavno, ako je neki novi momenat, neki novi rekord oboren, što se desilo politički šta već, to čovek mora da obnovi. Sve ostalo, neki istorijski događaji su uvek isti, ne menjaju se godine. Može eventualno da se osveži neki vek, ali u principu moj savet nikako posebna priprema. jer čovek može da se pogubi. Ovako, ono što jesi, to obično da neku nagradu, kada čovek dođe sa tim što nosi u sebi. Obično malo ko ko dođe, malo ko se razočara. Preporuka svima - samo napred - pričao je Dušan za "Telegraf".