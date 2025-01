Danas se navršava 17 godina od smrti glumca Milenka Zablaćanskog . Naslednik legendarnog glumca Ivan Zablaćanski krenuo je očevim stopama, a nažalost on to nikada nije video.

Kobna noć

- Bio je zaista poseban čovek zbog čega se svakog dana zahvaljujem Bogu što sam sa njim provela 20 godina života. Umeo je da nasmeje, vrati snagu. Bio je borac, vredan i odgovoran čovek. Tu smo negde slični. Zato se i trudim da zadržim snagu, jer znam da u suprotnom on to ne bi odobravao. On se ne bi predao. Borio bi se za decu. Kakav je on zapravo govore njegovi prijatelji koji su uz nas - rekla je ranije njegova supruga, Snežana Vesković-Zablaćanski, balerina i kostimografkinja Pozorišta na Terazijama.