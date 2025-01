Mucijevi dani počeli su u Ateljeu 212. Festival posvećen pozorišnom reditelju Ljubomiru Muciju Draškiću (1937-2004) nema takmičarski karakter i planirano je da traje do 25. januara u pozorištu čiji je on bio dugogodišnji upravnik. Prvog dana glumac Svetozar Cvetković otvorio je izložba "Unikatni pozorišni plakati Ateljea 212", čiji je autor Ljubisav Milunović, dugogodišnji slikar pozorišta.

- Kad je on otišao, ostala je praznina i pitanje šta će biti sa Ateljeom. Nebojša Bradić otišao je da bude upravnik Narodnog pozorišta, a onda je on podržao ideju da ja budem upravnik. Muci mi je rekao samo jednu rečenicu: "Moraš da imaš na umu da je biti direktor pozorišta stvaranje neprijatelja." U tom trenutku to nisam razumeo. Vrlo brzo sam shvatio da je bio u pravu. Biti predstavnik mesne zajednice je stvaranje neprijatelja, a da ne govorim o predsedniku republike i vođi bilo čega. Od vas se na tom mestu puno očekuje, a ako neko ko nešto očekuje, to ne dobije, samim tim mu postanete neprijatelj. Muci je to dobro znao i hvala mu što mi je rekao - otkrio je Cvetković.