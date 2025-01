Rok muzičar Gart Hadson, poslednji član "The Band" preminuo je u 87. godini. Slavna rok zvezda umrla je u snu u staračkom domu u Vudstoku u Njujorku.

Kanađanin je bio poslednji preostali član rok grupe The Band koja je stekla slavu sredinom 1960-ih. Kanadsko-američki bend formiran je 1957. i uključuje Hadsona, Rika Danka, Ričarda Manuela, Robija Robertsona i Levona Helma.

U bendu je Hadson svirao klavijaturu i saksofon, a povremeno bi pokazao svoje talente i na klaviru i harmonici. Neke od najpoznatijih pesama benda uključuju The Weight, Atlantic City, Rag Mama Rag, Forever Young, The Shape I'm In, mnogih drugih.