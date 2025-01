U ovoj seriji prikazan je stari običaj po kome mlade žene koje su izgubile svoje muževe treba da ostanu u kući svekra i svekrve i do kraja života žale za preminulim suprugom. Za razliku od žena koje su bile zatvorene u kući, od muškaraca se očekivalo da nakon smrti supruge nađu drugu ženu i da nastave normalan život.

