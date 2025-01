- On je registrovao da je Amerika od juče zemlja žena i muškaraca, a ja se nadam da će i Srbija ubrzo postati zemlja žena i muškaraca, uvažavajući sve zakone koje mogu da imaju oni koji se osećaju drugačije, uključujući i egalitarizam koji u Srbiji oduvek imamo. Ovaj festival 18 godina pokušava da ukine crveni tepih, uz pomoć ekipe ljudi koja ga je nosila u srcu. To je paradoks zvani profesionalni amaterizam. Sastavljen od ljubavi i onih stvari koje su neophodne da bi filmovi bili prikazani kako dolikuje – rekao je Kusturica.

On je rekao da ode sredine 20. veka autoritet stvaralaca počinje da se gubi i da je tako bilo i u Srbiji.

- Kad takvog autoriteta nema, onda dobijate gradove – rugobe na planinama i na obalama mora. Sve što je bilo u moći umetničkog autoriteta, narušeno je zbog odnosa novca i stvarnosti. Kao što je rečeno u jednom filmu:“Brate, kad imaš problem koji ne možeš da rešiš parama, ti ga rešiš - sa mnogo para“. Nažalost, tako uglavnom i biva. Pa dolazimo do pitanja jednog Čehovljevog junaka koji konstatuje da je bolje biti kraj tople peći nego napolju, kad je hladno. Ako je sunce prejako, najbolje je u hladovini. I tako dolazimo do ključnog pitanja, da li je bolje biti živ ili mrtav? Ima li života za vreme života? To je ključno pitanje ostvarivanja smisla. Takvo je i pitalje, ima li Boga? To nije naučno pitanje, iako smo u civilizacijskoj fazi kada se sve dokazuje naukom. Zbog toga je zahuktala civilizacija, u brzini kakva do sada nije dosegnuta, počela da koči. Pošto je brzina bila velika, a kočenje naglo, pitanje je ko će ostati u tom vozu a ko će ispasti... – rekao je Kusturica.