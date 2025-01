Jedan od omiljenih američkih glumaca mlađe generacije govori o novoj sezoni serije "Tragač" i iskustvima koje su mu donele prethodne role zbog kojih je, kako kaže, našao mir

Slušaj vest

Zvezda nagrađivane drame "To smo mi", koja je osvojila četiri Emija i Zlatni globus, glumac Džastin Hartli, vraća se s drugom sezonom akcione serije "Tragač". Od 27. januara na Star Channelu, ponedeljkom u 22 časa, u 22 nove epizode ovog dramskog umetnika, koji je nominovan za priznanje Emi, pratićemo kao Koltera Šoa, vuka samotnjaka i stručnjaka za preživljavanje s veštinama profesionalnog lovca na ucenjene glave.

Dok Kolter nastavlja da luta širom SAD u svom kamperu, pomažući pripadnicima reda i zakona, kao i običnim ljudima da pronađu nestale osobe, u ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran jedan od omiljenih glumaca mlađe generacije u Americi otkriva da je serija "Tragač" ostvarila sve snove njegovog prethodnog junaka Kevina Pirsona.

Džastin Hartli Foto: CBS/STAR

"Tragač" je već na polovini prvog ciklusa s trona liste najgledanijih serija na američkim kablovskim televizijama skinuo kultne "Mornaričke istražitelje" i dobio sjajne ocene kritike i publike.

- Priča mog junaka Kevina iz serije "To smo mi" sažimala je večitu borbu mladog holivudskog glumca željnog slave i uspeha da se dokopa tog jednog naslova koji će ga vinuti u sam vrh najtraženijih zvezda filmske i TV industrije. Meni se to već dogodilo sa "To smo mi", "Mladi i nemirni", "Osvetom" i nekim ranijim naslovima, ali imam osećaj da je "Tragač" uspeo da ponovi taj san u vreme kada nije lako oboriti rekorde gledanosti. A nama je to pošlo za rukom već s prvom sezonom.

Još tada ste doveli Džensena Eklesa kao brata vašeg junaka, ali i svoju suprugu Sofiju Pernas, kojoj ste podarili rolu najvećeg neprijatelja Koltera Šoa. Postoji li još nešto čime nas možete iznenaditi u nastavku?

- Imamo mnogo toga u pripremi (smeh). Naša scenaristička soba je prilično lud džuboks ideja. Za neke od njih se nadamo da se nikada neće ostvariti, jer istovremeno zvuče suviše dobro, ali i prezahtevno za realizaciju. Jednostavnost je proveren recept za uspeh. Iako privatno mnogo volim da rizikujem, svestan sam da je bolje držati se pravila i učiti iz ranijih iskustava. To ne znači da treba sputavati maštu. Ona je osnova umetnosti i svakog napretka. Samo je treba držati pod kontrolom.

Scena iz serije "Tragač" Foto: CBS/STAR

Zanimljivo je to da ste u prethodnoj seriji igrali glumca. Da li je veći izazov izaći iz te zone konfora i postati lovac na ucenjene glave, ili ste se bolje osećali na poznatom terenu?

- Kada ste skoro čitavu deceniju posvećeni jednoj roli, onda je lako da se navučete na lik koji tumačite. U karijeri sam imao sreće da me hoće ti maratonski projekti. Od "Smolvila", preko "Osvete", mnogih dnevnih sapunica u kojima sam igrao, pa zaključno sa "To smo mi", a izgleda da se ista sudbina smeši i "Tragaču". Zahvalan sam svakoj od tih uloga jer su mi u profesionalnom smislu donele veliko iskustvo, a i ono za čime svi tragamo - mir. To, naravno, ne znači da sam spreman da stanem i prepustim se životu na račun stare slave. Uživam u tome što sam s "Tragačem" dobio priliku da oštrim zube na nečem što mi je potpuno strano.

Šta je najveći izazov za glumca?

- Svaka nova uloga je izazov. I u svakoj morate da pobedite sebe dok otkrivate ko je osoba koju bi trebalo da glumite. Međutim, smatram da je od najvećeg izazova mnogo važniji onaj najopasniji izazov. A to je situacija u kojoj glumac nastavlja da glumi likove i da radi u projektima u kojima se dokazao kao dobar, i ne usuđuje se da iskoči iz šablona. S Kolterom sam razbio taj obrazac. Istina, trebalo mi je nekih 30 godina, ali čini mi se da sam zahvaljujući tome ponovo otkrio strast ka glumi. Sve krećem iz početka.

Džastin Hartli Foto: CBS/STAR

U svakom kadru u seriji ste u vrhunskoj formi. Da li je razlog tome samo uloga ili je to i vaš stil života?

- Ovo je u pravom smislu te reči akciona uloga. Kolter uvek trči, skače ili se penje. Zaista se mnogo tuče, okreće, uvija... Da bih izdržao taj tempo na snimanju, uvek moram da budem u najboljoj formi. U fizičkom smislu Kolter Šo je istovremeno košarkaš, hokejaš, MMA borac, bokser i policajac. Sve to u paketu moram da budem i ja. Fitnesom sam počeo da se bavim još kao tinejdžer. Imao sam redovne treninge snage s ciljem da izgradim telo onako kako sam ga oduvek zamišljao. To su neki moji kompleksi još iz srednje škole, jer sam u razredu uvek bio onaj mršavi klinac, ali sam ubrzo shvatio koliko je ta rutina vežbanja važna, i to ne samo za mišiće.

Čime se motivišete da toplinu kreveta zamenite odlaskom u teretanu?

- Što se više bavite vežbanjem i fitnesom, uvidite da to počinje da utiče na različite faze vašeg života. Na vaše emocionalno stanje, smanjuje nivo stresa, dolazite u ravnotežu sa sobom. Mnogo je važnije od fizičke građe i izgleda. Ponekad je teško motivisati se, ali se uvek trudim da ne pristanem na kompromis sa samim sobom. Jutarnji sam tip osobe, zato dan počinjem treningom. I to je najgori, ali i najbolji osećaj, jer niko nikada nije završio trening s rečima: "Bolje da sam ostao kod kuće u krevetu". Smatram da je najveća nagrada koju svako sebi može da priušti to da zacrta i ostvari bar jedan cilj tokom dana. Probajte, nema boljeg osećaja.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)