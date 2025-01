U saopštenju organizatora se navodi da Dance On Camera i Symphony Space udružuju snage kako bi predstavili 53. izdanje festivala Dance On Camera, od 21. do 24. februara 2025. godine. Kao najdugovečniji filmski festival posvećen umetničkoj igri na svetu, Dance On Camera je ove godine primio 200 prijava iz 33 zemlje, što upućuje na sve veće interesovanje za ovaj žanr filma. Četvorodnevni festival prikazaće 28 filmova iz 13 zemalja. Ove godine festival započinje novo partnerstvo sa brodvejskim teatrom Symphony Space, a filmovi će se prikazivati paralelno u nekoliko bioskopa, kako bi se zadovoljio sve veći broj posetilaca.