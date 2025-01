"Snimanje je trajalo 70 i kusur dana. Pamtiću da smo se smrzavali. Snimali smo na jesen i zimu budući da to scenario zahteva jer se priča dešava u to vreme. Milorad je režirao film, a ja sam aktivno učestvovao u tome jer sam sedeo iza njega i drobio mu. "Sedef-magla" bi trebalo da otvori FEST, ali se još čeka odluka," ispričao je Stojković u emotivnoj ispovesti za Republiku .

"Videli smo se poslednji put 30. decembra, dan pre nego što će on krenuti za Niš. Pozdravili smo se i na Božić ujutru zove me njegova devojka Vesna. Meni je u tom trenutku samo prošlo kroz glavu zašto me Vesna zove jer me ona zove samo ako nije s njim," kazao je pa dodao da se i dalje ne miri sa tim da njegovog Milorada više nema.