Od večeras počinje emitovanje nove serije "Otmica" Miroslava Lekića, i to subotom i nedeljom na Superstar kanalu. Scenario su po istinitom događaju radili Vladan Anđelković i Stefan Bošković , a jednu od glavnih uloga Viktoriju Mitrović tumači glumica Tamara Krcunović , koja za Kurir otkriva razloge zbog kojih se upustila u ovaj poslovni izazov.

- Zanimljivo mi je bilo kad sam pročitala scenario za "Otmicu" jer ima dosta ženskih likova različitih generacija i miljea i interesantno je to što se kroz akcioni zaplet zapravo odvija dramska priča o sudbinama tih žena. Takođe, i dijalozi su me motivisali da igram u ovoj seriji, jer se kao glumac projektujete i kroz dijalog i to kako ćete ga izgovoriti - ističe Tamara na početku razgovora za Kurir.