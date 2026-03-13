Slušaj vest

Beograđanka Marina Koljubajeva važila je za jednu od najlepših srpskih i jugoslovenskih glumica od trenutka kada je prvi put kročila na scenu.

Na velikom platnu je zasijala prvi u serijalu "Neven", a onda su se ređale role u ostvarenjima "Šešir profesora Koste Vujića", "Bolji život", "Šta se zgodi kad se ljubav rodi"...

Razvod braka

Sa uspehom je nastupala i u pozorištu, a kako je otrkila njenom srcu je bila najdraža rola Nevene, Dobre Jele i mađioničareve pomoćnice Mice u dečijoj seriji "Neven".

– Nemojte pogrešno da me razumete, ali meni se "Neven" mnogo dopada i slatko se smejem, kao da nisam ja to snimala i kao da ne zna šta se sve događalo – priznala je ona.

Malo je poznato da je slavna glumica bila u braku s Petrom Božovićem, s kojim je dobila sina Draška, a u jednom intervjuu za Story on se osvrnuo na njihov brak. Kako je tada ispričao, Marina je rešila da prekine drugu trudnoću, što je dovelo do kraja njihove ljubavi.

Protivio sam se

- Razveo sam se, jer nisam mogao da podnesem pobačaje. Ja sam hteo porodicu i decu - rekao je glumac svojevremeno, a par godina nakon njene smrti bio je nešto opširniji:

- Bila je glumica i karijeru je otpočela u seriji "Neven", koja se nedavno reprizirala, a pošto je bila trudna, u drugom delu zamenila ju je Neda Arnerić. Bila je mnogo lepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva.

Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema dece jer u tom slučaju možemo ceo život i da se zabavljamo - rekao je svojevremeno Božović.

Glumac dalje nije ulazio u detalje oko njihovog razvoda, a lepa Marina preminula je 2004, sa samo 54 godine.

