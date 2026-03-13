Slušaj vest

Beograđanka Marina Koljubajeva važila je za jednu od najlepših srpskih i jugoslovenskih glumica od trenutka kada je prvi put kročila na scenu.

Na velikom platnu je zasijala prvi u serijalu "Neven", a onda su se ređale role u ostvarenjima "Šešir profesora Koste Vujića", "Bolji život", "Šta se zgodi kad se ljubav rodi"...

Pogledajte u galeriji fotografije lepe Marine:

Marina Koljubajeva bila je srpska glumica. Bila je udata za poznatog glumca Petra Božovića Foto: Printscreen/Youtube

Razvod braka

Sa uspehom je nastupala i u pozorištu, a kako je otrkila njenom srcu je bila najdraža rola Nevene, Dobre Jele i mađioničareve pomoćnice Mice u dečijoj seriji "Neven".

– Nemojte pogrešno da me razumete, ali meni se "Neven" mnogo dopada i slatko se smejem, kao da nisam ja to snimala i kao da ne zna šta se sve događalo – priznala je ona.

Petar Božović
Petar Božović Foto: Printscreen YouTube

Malo je poznato da je slavna glumica bila u braku s Petrom Božovićem, s kojim je dobila sina Draška, a u jednom intervjuu za Story on se osvrnuo na njihov brak. Kako je tada ispričao, Marina je rešila da prekine drugu trudnoću, što je dovelo do kraja njihove ljubavi.

Protivio sam se

- Razveo sam se, jer nisam mogao da podnesem pobačaje. Ja sam hteo porodicu i decu - rekao je glumac svojevremeno, a par godina nakon njene smrti bio je nešto opširniji:

- Bila je glumica i karijeru je otpočela u seriji "Neven", koja se nedavno reprizirala, a pošto je bila trudna, u drugom delu zamenila ju je Neda Arnerić. Bila je mnogo lepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva.

petar-bozovic-2.jpg
Foto: Kurir

Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema dece jer u tom slučaju možemo ceo život i da se zabavljamo - rekao je svojevremeno Božović.

Glumac dalje nije ulazio u detalje oko njihovog razvoda, a lepa Marina preminula je 2004, sa samo 54 godine.

Ne propustiteKulturaNaš čuveni glumac ju je ostavio jer je pobacila: Marina plenila lepotom u staroj Jugoslaviji, a onda joj je stigao zahtev za razvod "To nisam mogao da podnesem"
KulturaPre Slobode Mićalović i Ivana Bosiljčića uloge Anđelke i Nenada tumačili su ovi glumci: Malo ko zna da je "Ranjeni orao" pre ekranizacije bio predstava
serija-ranjeni-orao-foot-printscreen.jpg
Kultura"Dolazi Milo Đukanović i daje Žaretu kovertu" Božović otkrio kakav je čovek zapravo bio Laušević "Vraća se i vraća kovertu neraspučenu"
poklon-halijard-10102023-0155.jpg
Kultura"Razveo sam se jer nisam mogao da podnesem pobačaje" Petar Božović bio je oženjen najlepšom Beograđanskom, a jedno joj je mnogo zamerao
petar-nemanja-nikolic.jpg

Pogledajte video: Petar Božović plakao dok se opraštao od Gutovića 

PETAR BOŽOVIĆ PLAKAO DOK SE OPRAŠTAO OD GUTOVIĆA: Zbogom dragi Lane, toliko! Izvor: Kurir televizija