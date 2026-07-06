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Vraćanje u "Bolji život", "Porodično blago", "Srećne ljude" ili film "Lajanje na zvezde", omogućilo je gledaocima da zapaze i greške koje su se potkrale.

Nedavno je u pomenutom filmu otkrivena greška u najsmešnijoj sceni, sa slikom "zbog koje se išlo u zatvor", a sada su "na tapetu" junaci kultne serije koji su imali po nekoliko prezimena, ali i uloga u brojnim epizodama.

U pitanju je serija "Srećni ljudi", u kojoj je čuvena Natalija Šćekić promenila čak četiri prezimena!

Natalija iz Srećnih ljudi Foto: Printscreen/Youtube

Na početku serije šef je oslovljava kao Nataliju Savković. Potom je predstavljaju kao Nataliju Milić, a na suđenju se kaže da je Prodanović.

Natalija i Šćepan Šćekić Foto: Printscreen/Youtube/smeh_je_lek



Kada presuda povodom razvoda braka bude izrečena, kao njeno devojačko prezime navodi se Milovanović.

Adresa prebivališta Šćepana Šćekića je Žabljačka 29, a kada njegovu kućnu pomoćnicu zove dečko, ona kaže da je adresa Jastrebačka 12. Kasnije Šćepan Šćekić policiji kaže da živi u Lovćenskoj 12.

Na početku serije Ozren Soldatović kaže da mu se majka zove Jovanka, a kasnije joj je ime Jelisaveta.

Ozren Soldatović Foto: Printscreen/Youtube



Popularni telohranitelj Roki je pre ove uloge igrao kandidata za posao i policajca.

Roki Foto: Printscreen/Youtube/SpartanSquad

Jugoslava Drašković pojavila se u seriji pre nego što je dobila ulogu Đine (koja je prvo dodeljena Dubravki Mijatović). Jugoslava je imala epizodnu ulogu kao jedna od klijentkinja Čarlija Marjanovića. Glumila je i misicu u istoj seriji:

Đina Foto: Printscreen/Youtube/lokacija100



Čarli govori da mu se otac zove Milivoje, ali kada se otac pojavi, ime mu je Tiosav. Popularni Ozrenov batler Sofronije igrao je poštara koji donosi Šćepanu penziju.

Dragan Mićalović igra ulogu policajca, zapisničara i ljubavnika Cane Fontane.

Ljubavnik Cane Fontane Foto: Printscreen/Youtube/Sevarika

Šef agencije "Perspektiva" se na početku zove Despot Despotović, da bi kasnije promenio ime u Boško Despotović. Na početku serije Smiljka, koju glumi Eva Ras pati zbog razvoda, a kasnije nema porodicu.

Smiljka iz Srećnih ljudi Foto: Printscreen/Youtube/Atrijum



Šćepanovu bivšu ženu Vidu igra Danica Maksimović, ali kada se pusti njen glas na sekretarici, to je druga žena.

Ulogra telohranitelja Ramba prvi put se pojavljuje u "Tesnoj koži 4". Ozren na početku svog batlera naziva Rista, a kasnije je on Sofronije.

Batler Sofronije Foto: Printscreen/Youtube/AEL kat

Ozrenova majka je po njegovim rečima nepismena, a kasnije ona čita natpis na paketu kada im je poslata bomba u kuću.

Kada prvi put dođe kod Ostojića, Smiljka upoznaje Simu, ali kasnije kada se pojavi na njenom pragu, ona se ponaša kao da ga vidi prvi put.

Pas Sima Foto: Printscreen/Youtube/Sevarika

VIDEO: Tesna koža je bila matrica, sve ostale serije su je kopirale: