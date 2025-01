- Mogu da kažem da živim pristojno, ne iznad proseka, ovako treba da bude normalan život. U radnji ne moram da gledam šta je na popustu, da ne razmišljam kada je jeftina i skupa struja. Do ove serije nisam tako živeo. Većinsko vreme sam na setu, ali tim delom života sam zadovoljan, kvalitetom toga što jedem, da imam slobodu da sednem u restoran, ne svaki dan, naravno, ali kad želim. Ranije to nije bilo tako. S druge strane, zadovoljan sam jako svim stvarima koje mi je ova serija priuštila u svakom smislu. Najbolja škola koju sam imao u životu, ali bih voleo da mi se desi još nešto - rekao je glumac svojevremeno za "Blic".

- Znam da će zvučati kao kliše, ali to veče kad sam je upoznao, bilo mi je jasno da je ona žena mog života – rekao je jednom prilikom romantični Stevan i otkrio da se posle prvog poljupca više nisu razdvajali.

- Njena sestra me je 2014. namenski pozvala na njen rođendan zbog Une. Mi smo se tada poljubili prvi put, a onda su me izbacili iz kuće, ali to je druga priča - otkrio je jednom prilikom glumac.