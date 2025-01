- Prvi dan snimanja sa Batom, jako sam se naljutio na njega. Ja sam tu mesecima radio i mi smo bili uhodana ekipa i sada dolazi jedan čika da probamo scenu. I Bata Stojković kaže: "Mali ne zna tekst." To me strašno pogodilo - prisećao se Štimac.

- Bato, šta ti je? On je dete, on zna tekst. Zna tekst svih uloga. On meni uvek kaže šta je bilo u nekoj sceni. Kako možeš to da kažeš? - stala je Vuisićeva u odbranu Štimca.