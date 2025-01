Kultni bend Smokie, osnovan davne 1968. godine u Engleskoj, već decenijama oduševljava publiku širom sveta svojim vanvremenskim hitovima. Njihove pesme, poput "Living Next Door to Alice", "If You Think You Know How to Love Me", “I’ll Meet You At Midnight” i "Needles and Pins", postale su sinonim za vrhunsku rock muziku. Ova grupa, koju čine vanserijski muzičari jedinstvenog stila i energije, osvojila je srca mnogih generacija fanova. Njihovi koncerti su prava muzička magija, ispunjena emocijama i nostalgičnim momentima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.