Borisa Komnenića najpre pamtimo kao Sašu Popadića Guzu u legendarnoj seriji "Bolji život" i još jednog Sašu iz filma "Tajvanska kanasta". Tokom godina on je iza sebe ostavio mnogo uloga, što na flimu i u serijama, što u pozorištu.

- Nismo se videli od izbijanja rata, jer iz nepoznatih razloga nikako nisam uspevao da dobijem vizu kako bih otišao da ih posetim. Od kada su vize ukinute, redovno se viđamo, ali sada je ona zrela i formirana osoba, majka moje unuke Lucije. Nika sada utiče na mene, pokušava da me vaspitava i učini zrelijim i boljim - pričao je glumac.

Razdvojenost od ćerke mu je veoma teško pala , međutim ono što ga je u ratnom periodu najviše radovalo je to što je preko određenih "kanala" imao informacije da su mu ćerka i bivša žena dobro, žive i zdrave.

- Ne umem ni da objasnim koliko mi je bilo teško. Radili su neki kanali, ni sam ne znam kako sam uspevao da ih ostvarim, a oni su mi samo obezbeđivali informacije da su njih dve dobro. Najgora je bila ta neizvesnost i naše međusobno nepoznavanje. Bile su to ćerkine najosetljivije godine u kojima nisam učestvovao i taj period je praktično zauvek izgubljen. Pokušavam da to ne ponovim s unukom i nadam se da ću u tome uspeti - ispričao je on.