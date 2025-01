- Jednostavno, reč je o jednom apsolutnom prepoznavanju, kad se glumac, lik i sadržaj u potpunosti sinhronizuju. Mi smo to pripremali dve i po godine. Monodrama, jedan čovek na sceni, koji treba da izdrži sve to vreme i savlada šezdeset strana teksta. Dakle, to je jedan minuciozni rad. Oko svakog detalja smo se dobro pomučili. U Arhivu Srbije sam našao dokumente i fotografije o kojima Milutin priča. I dok on govori, idu slike, kao neki čas istorije, ali iz ugla jednog neobrazovanog, ali mudrog čoveka. Seljaka koji taj rat vidi iz specifične perspektive. Zdrave, ljudske perspektive, s neverovatno preciznim, jasnim opažanjem grešaka, od onih koje su napravile slavne vojskovođe do nekih zbog kojih su mnogi ljudi uzalud stradali, što nijedan obrazovani istoričar nije potcrtao - kaže Savin.