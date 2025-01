"E pa braćo i sestre, to je to. Opraštao sa se nekoliko puta i verovatno ću ispasti onaj dečak koji je vikao "kraj Igre sudbine, kraj Igre sudbine!" ali ovaj put je stvarno kraj. Nema preostale dokumentacije, bar što se mene tiče.

Sećam se kako sam potcenjivački ušao u ovu seriju sa stavom da mi je ispod časti da snimam telenovelu i kako to nije moj nivo, moš misliti. Vrlo brzo sam shvatio koliko je to ozbiljan format i da treba biti veliki majstor da bi mogao da snimaš 12 sati dnevno iz dana u dan a da to što radiš bude dobro. Istom brzinom sam shvatio i da ja nisam nivo Igre sudbine. To je baš bilo otrežnjenje.