Imam dugu vezu sa “Fantomom” koja počinje 2010. godine. Na početku karijere, dobio sam ulogu u londonskoj produkciji, kao zamena za ulogu Raula. Zatim sam se vratio 2015. da igram tu ulogu puno radno vreme tokom proslave 30-te godišnjice predstave gde je prisustvovao i direktor ove produkcije, Stiven Barlou. Nakon toga me je 2019.godine pozvao na kafu i pitao me da li bih voleo da još jednom igram ulogu Raula, ali ovog puta u Grčkoj. Nakon pandemije, vratili smo se u Grčku da završimo predstave koje su bile otkazane 2020. godine. U toj fazi je od mene zvanično zatraženo da ipak odustanem od Raula i preuzmem ulogu Fantoma, koju sam prvi put odigrao 2023. godine. Ovaj mjuzikl je oblikovao moju karijeru na mnogo načina, dugujem mu mnogo!

Najteže u vezi sa Fantomom je to što se on zapravo sastoji iz dva lika. „Fantom“ je izmišljena ličnost koju on izmišlja sam za sebe, da bi sebi dao moć i status u svetu u kome ga prirodno nema. Realnost je da ga u tom stanju vidimo samo u prvom delu mjuzikla. Ispod maske i ove izmišljene ličnosti, on je krhk i duboko slomljen čovek, koji žudi za prihvatanjem, ljubavlju i svrhom. Igranje Fantoma, po mom mišljenju, više se odnosi na stvarnog čoveka - harizmatični “Fantom” sa legendarnom maskom je lakši za razumevanje. Najvažnije je ono što se dešava kada je izložen i kada je najemotivniji. To su trenuci koji omogućavaju publici da ga razume i (nadajmo se) saoseća sa njim. Mogu li se povezati s njim? Vezujem se za činjenicu da smo oboje kompozitori, pa stoga svoje lične emocije i osećanja obojica kanališemo kroz stvaranje muzike. Takođe, mislim da se svi možemo povezati sa time da volimo ili želimo nekoga ko ne može ponuditi ono što vi želite zauzvrat.