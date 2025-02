Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Anton Pavlovič Čehov Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Dok je živeo u Melihovu, svake godine je kao lekar primao više od hiljadu bolesnih seljaka sasvim besplatno i snabdevao svakog od njih lekovima. U vreme kolere, u svojstvu sreskog lekara, sam, bez pomoćnika, opsluživao je 25 sela. Prvi je počeo da popisuje otvara zdravstvene kartone zatvorenicima, što do tada nije bila praksa.

Preminuo je 15. jula 1904. godine , nakon duge borbe protiv tuberkuloze. Iako je bio lekar, njegova strast prema pisanju postala mu je glavna preokupacija. Bio je jedan od najvažnijih i najuticajnijih autora u svetskoj književnosti. Osim toga, bio je strastven muškarac koji je do tad imao više od 30 veza. Bio je takođe i redovni posetioc bordela , a žene su za njim ludovale i mnoge su se htele za njega da se udaju, ali on je ubrzo prekidao veze.

Mnoge njegove ljubavnice bile su mnogo lepše i privlačnije od Olge. Ona je bila mala i živahna, a činjenica da je morala mnogo da se bori da postane glumica, dalo joj je energiju koja je očarala slavnog pisca. Njihova ljubavna veza počela je 1899. godine, ali je idilu pokvarila Čehovljeva tuberkuloza . Kako je bolest uzimala maha, osetio je da mu se bliži kraj života, pa je možda to i ubrzalo odluku o braku.

Međutim, Olga posvećena glumi , sposobna i energična, nije mogla ili želela da se brine o bolesnom Čehovu. Imala je karijeru u Moskvi bila je tražena kao glumica, a njen suprug je morao negde da se skloni od oštrih ruskih zima. Otišao je u Jaltu na Krim, i tamo sagradio kuću, pa se vraćao u Moskvu svojoj supruzi. Bio je to zapravo brak na daljinu uglavnom uz dopisivanja . Upravo zahvaljujući toj njihovoj prepisci, nakon mnogo godina otkrilo se kako je jedan događaj unesrećio Čehovljeve poslednje godine života i priveo kraju njihov kratki, neobični brak.

Ovu novu pojedinost iz života slavnog pisca detaljno je opisao u svojoj knjizi Donald Rajfild , koji je napisao Čehovljevu biografiju. Olga i Čehov navodno su često razgovarali i planirali da imaju dete. Ali, to nije bilo lako budući da su ih razdvajale hiljade kilometara, a bio je to početak 20. veka, kad putovanja nisu bila jednostavna. S vremena na vreme Olga bi uzela odmor i sela na voz prema jugu da provede nekoliko dana sa suprugom.

Bila je trudna. Doktor je prekinuo trudnoću carskim rezom. Tada su počeli problemi. Ona je rekla da se podrazumeva da je dete Čehovljevo, i da je začela za vreme četvorodnevne posete suprugu u Jalti, jer je pobacila embrion star šest nedelja. Ali, pobačaj embriona od šest nedelja ne zahteva hirurga ni laparotomiju, dakle nikakav zahvat u stomačnoj šupljini jer je to 1902. bilo naročito rizično. Znači da je stanje moralo da bude mnogo ozbiljnije. Osim toga, Čehov je takođe bio lekar i znao je da nakon tako malo vremena od začeća Olga nije mogla da ima nikakve simptome trudnoće.

Napad bola 1. marta bio je neobjašnjiv. Njeni neizdrživi bolovi u stomaku nekoliko nedelja kasnije bili su takođe zbunjujući. Nakon operacije, Olga je postala ozbiljno bolesna od peritonitisa - upale podrbušnice, a to stanje je potrajalo i tokom leta 1902. Rajfildovo istraživanje i analiza daju više detalja koji bi mogli da bace sasvim novo svetlo na ove događaje, piše The Guardian.

Bila je trudna mnogo duže i to s detetom kojem Čehov nije bio otac. Sve činjenice upućuju na to da je u martu 1902. Olga je zapravo imala bolove zbog vanmaternične trudnoće. Uobičajeno vreme za prve simptome ovakve trudnoće su između osam i 10 nedelja od začeća. S obzirom na Olgin kolaps u martu to bi ukazivalo da je zatrudnela u januaru, a Čehov tada nije bio u Moskvi nego u Jalti.