- Bilo je to previše informacija za obradu. Odlučio sam da sve to prenesem producentu Džonu Velsu i rekao mu: "Dobijam mnogo zanimljivih pisama, mislim da ovde postoji još jedna priča koju treba ispričati. Znam da ne želiš da ponovo radiš nešto slično, ne želim ni ja. Ali, ako bi ti ipak ikada želeo, možda bih i ja." Nezavisno od toga, Skot Gemil, još jedan član ekipe iz serije "ER", došao je do mene i Džona i rekao: "Da li mislite da bismo mogli da pokušamo da ispričamo nešto na ovu temu?" To nas je uplašilo jer smo znali da je "ER" najbolja stvar koju smo ikada radili u karijeri i da bismo mogli sve da upropastimo ako to ne uradimo kako treba. Zato smo doneli odluku da ne radimo to osim ako ne možemo da ponudimo nešto bolje ili drugačije.