- Pozvao me je reditelj Milan Todorović, s kojim sam i ranije radila na seriji "Dug moru", ali i na jednom stranom projektu. Imamo dugu i proverenu saradnju. Ovu ulogu je namenio meni i bila sam oduševljena i zbog bitne role, ali i rediteljevog poverenja. Posebno je i to što je Milan godinama želeo da snimi ovaj film, birao ga je srcem. Odmalena je voleo tu knjigu, a interesantno je da je pisac romana živeo u njegovoj ulici u Pančevu. To je shvatio kao simboliku. Ulaže mnogo energije u ovo ostvarenje, a ona se prelila i na nas glumce koji sada dajemo svoj maksimum.