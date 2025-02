- Najviše sam čitao knjigu Luja Ležea "Slovenska mitologija", a zatim i imao sam nekoliko sastanka sa stručnjacima koji dobro poznaju slovensku mitologiju i vrlo sam se potrudio da ostanemo autentični i zapravo radimo stvari po onome što se zna o slovenskoj mitologiji jer, nažalost, nema mnogo pisanih dokaza o tome kako su neke stvari izgledale, već je tu malo mešano i s nordijskom mitologijom i ne zna se tačno šta smo i gde smo i šta je naše, a šta je tuđe. Veles nam je dobro poslužio. On je neutralna figura kao i svako božanstvo, i kasnije kroz vekove, kako smo postajali hrišćani, on je postao zapravo đavo, ono kako ga mi u ovom filmu prikazujemo...



- Pišući scenario, imao sam želju da nemam klasičan kasting, to jest da nemam klasične glumce koji se generalno stavljaju u domaće filmove. Neka lica koja nisu često viđena kod nas mnogo doprinose autentičnosti i sirovosti filma. S obzirom na to da sam Endrua i Filipa upoznao tokom snimanja jedne serije ovde u Beogradu i ostao u jako dobrim odnosima s njima, nekako sam pisao scenario s njima na umu, pogotovo što Endru vuče korene iz Crne Gore. On je jako bio raspoložen da istraži svoje korene na taj način, svoje, da kažem, slovenske korene i vrlo se posvetio ovoj ulozi, do te mere da to nije normalno, što sam siguran da će i on reći u svojim intervjuima. Saradnja s njima je protekla sjajno, bukvalno nemam nikakve zamerke.