"Jednu noć na kraju prve godine studija kroz Prag prolazi jedan sarajevski šaner koji me izvodi na večeru i kaže: "Profesore...", oduvek su me zvali profesore jer sam voleo da pričam, kaže: 'Maja bi što pre trebalo da dođe do tebe ili ti do nje, napadaju je svi'. A ja sam tu ljubav kao ostavio, ali mi je bila na srcu. Kažem: 'Znaš šta, to je davno prošla priča, nema veze, ona ima svoj život, ja imam svoj'. Završi se to veče, četvrtak ujutru na tabli oglasnoj kaže: 'Najveći film svih vremena 'Amarkord' Federika Felainija će biti prikazan sutra na projekciji po podne', a taj šaner me podstakao na Maju, pa razmišljam da li da idem da gledam film ili da skočim na voz i otputujem za Sarajevo - prisetio se Kusturica početka ljubavi sa Majom.