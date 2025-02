- Film obrađuje veoma važnu temu vakcinacije, pre svega dečju imunizaciju koja je u drastičnom opadanju poslednjih godina. I to ne smemo povezivati više s pandemijom korone jer je u pitanju stariji i dublji problem. Ovaj negativni trend se dešava u svetu, ali i sve više u Srbiji, i ima katastrofalne posledice, kao što je nekoliko skorašnjih epidemija malih boginja i velikog kašlja. Deca nam bukvalno umiru zbog ovih donedavno zaboravljenih bolesti koje smo maltene bili iskorenili. Ipak, cilj ovog filma nije da optužuje, već da pokuša da odgovori na pitanja gde se izgubilo to poverenje u vakcine i zašto. Učinićemo to na originalan način, kroz veoma lične i emotivne priče nekoliko parova roditelja koji imaju dileme da li da vakcinišu svoju decu, ali i same rediteljke koja istražuje ovu temu kao akter filma, što je i jedan moderan i dinamičan pristup dokumentarcu kao formi - kaže Zelić, koga smo sreli na promociji knjige "Da je duži bio dan" Momčila Petrovića.