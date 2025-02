Za razliku od drugih ITV stanica, koje su u tom periodu koristile neformalnije spikere u kadru, Jorkširska televizija negovala je klasičan BBC-jev pristup, sa spikerima van kadra i preciznom dikcijom. Pored vođenja programa, Kros je snimao najave za emisije širom ITV mreže, a od 1996. do 1998. godine bio je i spiker za Tajn-Tiz televiziju (Tyne Tees Television). Takođe je bio narator u drugoj sezoni dugovečne istorijske serije za škole Kako smo nekad živeli (How We Used to Live).