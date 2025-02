Bati je u jednom trenutku pozlilo od silnog napora zbog gacanja kroz mulj do kolena. Malo odelo ga je gušilo, ali u prvi mah niko ništa čudno nije primetio. Pavle, koji je bio vrsni poznavalac reke, jedini je primetio i shvatio u kakvoj opasnosti se nalazi Bata. Uskočio je u vodu, izvadio nož i presekao to gumeno odelo kako bi Bata došao do vazduha. Glumac je do tada već bio skoro poplaveo.