- Za razliku od prve dve sezone, gde sam igrao optužene, u ovoj sezoni igram branioca, advokata, gospodina Branislava Tapuškovića. To je jedan od njegovih najpoznatijih i najdužih slučajeva. On je branio na smrt osuđenog Vučka Manojlovića, i to je trajalo... Čovek je očekivao 18 godina da se izvrši nad njim smrtna kazna - rekao je glumac Nebojša Milovanović.