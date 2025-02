Mateo, Emanuel, Enriko i Andrea imaju bogatu muzičku istoriju i poseban stil, što im omogućava da stvore svež i inovativan zvučni pejzaž kroz zamršeno prebiranje prstima po gitari. Njihova set-lista sadrži omiljene pesme, kao što su "Sultans of Swing", "Africa", "The Sound of Silence", "Bohemian Rhapsody", "Libertango" i druge žanrovske pesme, koje ujedinjuju i oduševljavaju ljubitelje muzike širom sveta. Njihova ljubav prema filmu takođe je dovela do nezaboravnih interpretacija kultnih filmskih tema, uključujući njihovu verziju muzike iz "Ratova zvezda" Džona Vilijamsa, "Poslednjeg Mohikanca", impresivnu "Diznijevu" mešavinu i izbor iz "Harija Potera".