- Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da dignem ruku na sebe. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više, i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel, naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole. U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže - hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz istoimene serije, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila - kazala je jednom prilikom glumica za Politiku.