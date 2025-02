"A, ja sam joj govorio da baš zbog njega mora da živi... Danas je ostala bez razloga svog života. I svoje najveće ljubavi i radosti. Ne postoji nijedno saučešće, niti ijedna reč utehe, Mirče moja najdivnija. Ali, jedno je sasvim sigurno. Bila si najbolja majka na svetu. I on je to znao, i bio je srećan što si baš ti njegova mama. I uvek ćeš to", poručio je scenarista.