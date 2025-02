U galeriji pogledajte kako izgleda čuveno selo Petlovac

- Vraćam se u Petlovac u kostimu Radašina i s čuvenim brkovima. Znam da publiku veoma zanima šta se danas događa sa Radašinom, Radojkom, Zlatanom, Radoslavom i Sinom Draganom. Međutim, neće to biti nastavak serije "Selo gori, a baba se češlja" jer je on nezamisliv bez Mande, Mirka i Dragana Nikolića, koji su uz Radašina bili stubovi nosači cele priče. Neka se publika strpi do kraja februara da vidi šta smo s ekipom "Kontrasta" osmisli za armiju fanova čuvene "Babe" - otkriva Bajić za TV Ekran.