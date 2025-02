- Ispraćamo čoveka koji je bio bez ijedne mrlje, čist i dostojanstven. On je na jedan najlepši način brinuo o sebi i svojoj majci. Opraštamo se, dragi Brano, od tebe, ali to je samo privremeno. Opraštamo se od jednom divnog Sremca kog ćemo zauvek pamtiti po tom šeretskom osmehu koji će nam se osmehivati sa nebeskih visina. Nešto najdivnije je bilo njegova ljubav prema majci i život koji joj je poklonio. Njena ljubav prema sinu je bila veća od svega, od njene grandiozne karijere i od kosmosa. On je bio njen život. U mladosti je bio nestašan, nemiran, vedrog duha i takav je ostao do kraja. Državni šampion u dizanju tegova, sada će naći neke nove teretane. Bio je sjajan u svojoj profesiji, kamerman, umetnik. Svi su ga poštovali i cenili. Bio je majstor koji je od drveta pravio nameštaj koji je umetničko delo. Voleo je društvo, kafanu i muziku. Želim ti, Brano, da sada pronađeš nove drugove i da sretneš one koji su otišli pre tebe. Da nađeš neke nove salaše. Ne možeš otići jer si sa nama zauvek. Zaljubljenik u prirodu i čovek koji je živeo život punim plućima i koji je imao sreću da mu Mira Banjac bude majka. Ako ikakva uteha može da bude, neka bude što ste imali takvog sina, kao i sreća što ste bili majka heroj, majka junak i majka borac i što je on znao da je imao najbolju majku na svetu, rekao je Jokanović, nakon čega je krenula povorka tokom koje je neutešna glumica kroz suze govorila: "Joj, Brano moj".