Dosta smo uradili. Možemo biti ponosni. Radili smo u najgora vremena, borili smo se za koricu hleba, igrali smo za 10 maraka, ali sa tom energijom prošli smo kao da smo živeli negde u raju. Znam da si sad u prvom redu nekog balkona gore i da uživaš u ovoj mojoj nelagodnosti, kao kad mi umesto gopsodine Krokson, to je nemoguće, kažeš gospodine Krokson, to je menoguće i onda me gledaš kako ću da se snađem.