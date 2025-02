Profesorka i dramaturškinja Sanja Savić Milosavljević postala je prva dama u istoriji ovenčana nagradom Beogradski pobednik . Ona je prošle nedelje primila priznanje Biblioteke grada za najbolji roman u 2024. godini za "Martin udio", koji je objavila izdavačka kuća "Bedem" . Žiri je ovu odluku doneo jednoglasno, a delo govori o sudbini Srba iz Hrvatske i Bosne, od Jasenovca do izbegličkih kolona sredinom devedesetih godina. Nagrađeni roman je njen četvrti, posle dela "Neoštrine", "Tuđa kost" i "Teferič na Slaviji" . Za Kurir Sanja sumira utiske, otkriva dalje planove i kako je bilo raditi seriju "Branilac" , koja se trenutno prikazuje na RTS.

Pogledajte kako je bilo na dodeli nagrada

- Mnogo mi laska to poređenje, ali ipak želim da Petrija ostane nedostižni uzor. Već duže vremena sam razmišljala da napravim jednu junakinju koja će biti izdržljiva, satkanu od žena kojima se divim, ovo im je posveta na neki način. Nadam se da će one koje to budu čitale uspeti da prepoznaju moje iskreno divljenje.