Gagi Jovanović i zaplakao

Mata je iza sebe ostavio sina Mateja, a svojim govorom sve je rasplakao njihov kum i prijatelj Milan Čučilović. - Kolega, prijatelju, kume, princu šmire i lorde glume. Jedan od tvojih omiljenih citata bile su reči našem profesora: "Šmirajte, deco. Šmira nema ime, a loša gluma ima." To koriste još neki. Neću da pričam ništa tužno. To nije u tvom stilu. Nas dvojica smo retko plakali osim kad smo bili pijani, a to se ne računa - rekao je Milan.

Zagrlio svoje kumče



- Bila je to ljubav na prvi galop. Ne zna se ko je koga više jahao. I po kafani, moru... Ne znam da li sam ikog voleo da me jaše kao ti. Znao si sve rođendane i godišnjice. Nije ti trebao majstor. Bio si tehno-manijak. Obožavali smo da igramo igrice. Nisam uspeo da te prestignem. I sada si prešao igricu pre mene. Znao si da prepoznaš dobre ljude. Šalju ti pozdrave Peca, Đura, Mlađa, Điđa, Svetlanče, Miloško i Aca i Zoka. Nabrajanje bi moglo da traje do sutra. I najvažnije. Tvoj Matej će zauvek ostati mojoj deci brat. On nije jedinac. Ima braće i sestre - zaključio je Čučilović, a onda se spustila zavesa i krenule su poslednje ovacije za vrsnog komičara.