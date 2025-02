Kada bi me neko pitao ko je po mom mišljenju najbolji režiser svih vremena, bilo bi mi teško da dam odgovor, ali bih mogao da se ograničim na 21. vek i dam možda neočekivan odgovor - da je to Mel Gibson . Slavan kao glumac, ali, nažalost, poznat i po periodu neuračunljivog ponašanja, Mel je u ovom veku snimio tri grandiozna remek-dela, "Stradanje Isusovo", "Apokalipto" i "Greben spasa" .

Sada je u bioskopima njegova nova režija "Rizičan let". Za razliku od spomenutih, ovo je "mali" niskobudžetni film, sa praktično tri lika na jednoj lokaciji, sa radnjom koja se odvija u realnom vremenu, za oko sat i po. Prve kritike za Melove poštovaoce bile su onespokojavajuće - da film nije ništa naročito, pa i gore od toga.

Scena iz filma "Rizičan let"

Sa tri lika, avion je skoro jedina lokacija gde se radnja odvija. Najveći problem, mada ne baš nepodnošljiv, kao što bi se po kritikama dalo naslutiti, jeste scenario. Ove tri osobe kao da ne glume u istom filmu, kamoli u klaustrofobičnom okruženju malog aviona. Mišel je klasična filmska policajka sa problemom iz prošlosti, te neuspeh ne dolazi u obzir. Tofer je mislio da bi njegov lik trebalo da razbija ozbiljnost povremenim pošalicama, ali to radi preterano, a ovo nije komedija.

Scena iz filma "Rizičan let"

Ali Gibson jeste majstor i, ma koliko "Rizičan let" vrištao da je tezga, ovaj uspeva da ga učini zabavnim i na momente, i pored sve predvidljivosti, napetim. Volberg veći deo filma provodi u drugom planu, uglavnom sputan, ali, u svojoj sumanutosti, gledalac je svestan da ovaj neće stati. Dok ovo dvoje sede u sedištima i brinu svoje brige, od toga da je majka zaštićenog svedoka možda životno ugrožena, pa do truda agentkinje da shvati ko joj je namestio, Volberg u drugom planu neprestano nešto petlja, trudi se da se oslobodi.

Zamerki se može naći mnogo. Međutim, ne znam stvarno u kom trenutku je kinematografija došla do toga da film mora da bude uverljiv i da nas drži podalje od starih dobrih vremena kada nismo znali šta znači izraz "suspenzija neverice" i kada smo sa uživanjem gledali svakakve ludosti jer... "sve je to samo film". A "mali" film bi trebalo da bude upravo to. Gibson ni u najavama ovog projekta nije insistirao na tome da je išta osim zabave i deo priprema (tačnije, prikupljanja sredstava) za još jedan veliki projekat, nastavak "Stradanja Isusovog".