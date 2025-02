Dok tačni iznosi često ostaju skriveni u kompleksnim računovodstvenim knjigama Holivuda, zvanični podaci pokazuju da je Zvezdani ratovi: Epizoda VII – Buđenje sile (Star Wars: The Force Awakens) najskuplji film svih vremena, sa budžetom od 447 miliona dolara. Međutim, spekuliše se da je Avatar: Put vode (Avatar: The Way of Water) možda koštao i više, jer se njegove procene kreću između 350 i 460 miliona dolara.