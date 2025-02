- Naš preminuli kolega Marko Živić je trebalo da igra ovu ulogu koju sam ja igrao. Kada se sve to desilo mene je Debeli zvao i zamolio me da zamenim preminulog kolegu. To je veoma teška situacija, ne mogu da vam objasnim koliko je teško. I ja sam odlučio da honorar koji sam dobio za ovu ulogu prosledim sceni „Marko Živić“ u Kruševcu, njegovom rodnom gradu koji je iznedrio toliko glumaca, eto i Marka. On bi to isto odradio isto na sigurno fenomenalan način. To je najmanje što mogu da uradim – rekao je renije Okanović na festivalu u Nišu, prenosi Blic.