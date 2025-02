- Nastupao sam tamo kao srednjoškolac. Voleo bih da se to ponovi. Profesorka koja je bila moja razredna u srednjoj školi, Dijana Cvetković, dirigent je u Madlenijanumu i Narodnom pozorištu, i ona me je pozvala da sviram s njenim orkestrom kao solista. Vratiću se opet u Beogradu. Ne znam gde i kada će biti taj koncert. U planu je turneja i po Evropi.

- Živim u studentskom domu. Smatrao sam da je to najbolja opcija s obzirom na to da se nalazimo u centru i da nam je potrebno pola sata peške do fakulteta. On se nalazi pet minuta od Kremlja, srca Moskve. Živimo na svetoj zemlji. Pored našeg kompleksa živeo je Vladimir Visocki a sa druge strane je katolička katedrala.