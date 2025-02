Glumački par Branka Petrić i Bekim Fehmiju bili su jedan od onih kojima su svi zavideli na ljubavi, skladu, uspehu. Voleli su se do srži od prvog do poslednjeg dana. Kao plod ljubavi dobili su dva sina Uliksa i Hedona.

Dan ranije igrala sam predstavu "Tako je moralo biti" u kojoj glavni lik sebi život oduzima hicem iz pištolja. Kakve li ironije! Sutradan ujutro bili smo zajedno kod kuće, a oko 14 sati rekla sam Bekimu da idem kod frizera. Dopratio me do vrata i pitao imam li te večeri predstavu. Odgovorila sam da nemam i da ćemo celo veče biti zajedno, i on me zagrlio.