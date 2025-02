Laza & Vil i pčela – igra predstavljena je kroz prigodne skečeve, najave govornika, u ulogama koje su deca, Lazini ambasadori, izabrala i koje su tačno odgovarale njihovim karakterima. Tako su ugledne govornike najavili Lazini ambasadori, talentovana deca od 4 do 11 godina, u svojim ulogama: Dr Jovana Živanovića (Darko Petrović iz Trstenika), suprugu Jelenu Živanović ( Petra Jovanović iz Sremske Kamenice), dr Lazu Kostića (Mihailo Ristić iz Novog Sada), dr Jovana Andrejevića Jolesa (Mihajlo Petrović iz Male Ivanče), i Novosađani: Dvorsku ludu iz Kralja Lira (Kosta Šainović), Ričarda Trećeg (Božidar Kokanov), pčelice radilice ( Teodora Žuržovan i Vasil Erić). Mališani su ukrašavali scenu, i kroz igru, neosetno, učili o istorijskim ličnostima naše zemlje i likovima iz Šekspirovih drama. „Mi nikada ne znamo kako će to da izgleda na kraju. Prvo se deca igraju sa karticama, i kroz igru upoznaju likove i biraju one koji ih najviše privlače. Tek onda pišem scenario, uvežbavamo zajedno, učimo svi sve tekstove i neosetno raste ljubav u nama i za istorijske ličnosti koje nam postaju bliske, i za vrline na koje Šekspir ukazuje i koje pokušavamo da razvijemo u sebi“, otkriva Marina, osnivač fondacije.