O svemu tome, o životu izvan glume, Džonson govori u ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran, u kojem još otkriva i to šta ga je privuklo da igra u medicinskoj drami "Doktor Odisej", nastaloj iz briljantnog uma autora mnogobrojnih televizijskih hitova Rajana Marfija. Radnja se dešava na luksuznom brodu "Odisej", koji je hiljadama kilometara udaljen od obale, a čiji je kapetan Robert Masi upravo Džonson.

- Pre svega scenario. Bio je izuzetno dobro napisan, sa veoma složenim likovima i mnogobrojnim slojevima. Lik kapetana Roberta Masija, glavnokomandujućeg ove naše skromne lađe, nije stereotipan heroj, i to je ono što mi se najviše dopalo kod mog junaka. On je čovek sa manama, ali i sa neverovatnom sposobnošću da razume ljude. Ta kombinacija inteligencije i ranjivosti me je osvojila. Jednostavno je čovek koji je video sve - dobro, loše i ružno. Nije savršen, ali upravo ta nesavršenost ga čini interesantnim. Njegova borba sa sopstvenim demonima i pokušaj da pronađe balans između ličnog i profesionalnog života čini ga realnim i autentičnim.