- Imamo dva i po miliona Srba u 159 država na svetu. Većina ih živi u getu, bilo zbog obaveza prema porodici ili na poslu, jer tamo računi uredno stižu i gas usred zime mora da se plati inače će da ti ga odseku. Oni žive po principu "kuća, posao 1, posao 2, crkva, klub" i to je to. Uglavnom se ne druže s domaćim stanovništvom. Imam prijatelja u vedskoj koji je u garaži kiselio kupus, ali su ga kompije prijavile jer im je smrdelo. Došla je komunalna policija da ispita slučaj, on ih je pozvao u kuću i ponudio ih kiselim kupusom. Sledećeg jutra Gaja (prijatelj, prim. aut) je napravio pet salata od kisečlog kupusa sa alevom paprikom i podelio komšijama - otkrio je nesvakidašmnj anegdotu Lopušina.